Trabzonspor'da maestro Marek Hamsik

Hatay maçında 12.17 kilometrelik koşusuyla sahanın en çok koşan ismi olan Slovak oyuncu, yüzde 90’lık pas isabetinin yanı sıra, üç de şut pası vererek Trabzonspor’un organizatörü oldu.

Trabzonspor ’un Hatayspor galibiyetinde baş rolü oynayan isimlerden biri olan Marek Hamsik, 34 yaşına rağmen takımın organizatörü oldu.

Son karşılaşmada sahanın en çok koşan ismi olan Hamsik, 12.17 kilometre kat ederek karşılaşmayı tamamladı.

Yüzde 90’lık pas isabetinin yanı sıra üç kez de şut pası veren oyuncu takım organizasyonunu üstlendi. Yıldız oyuncuya takım içinde arkadaşları maestro diyor.

DİREKT GOLE DE KATKISI VAR

Napoli sonrası gittiği Çin’de ve İsveç’te üst düzey ve iddialı mücadelenin uzağında kalan yıldız futbolcu, yıllar sonra Süper Lig ’de yeniden bu iddiayı buldu.

Birçok istatistikte göz kamaştırıcı rakamlara ulaşan futbolcu, skora da katkı yaptı ve 2 gol, 4 asist olmak üzere altı gole direkt etki etti.

Milliyet'in haberine göre; Hatayspor maçında sahanın en çok koşan ismi olması Slovakya’da haberlere konu oldu. Yıldız futbolcu, “Bir önceki hafta aldığımız yenilginin ardından gereken reaksiyonu göstermemiz çok önemli oldu. Tüm takım cefakârca oynadı ve böylece yüzümüzü güldüren sonuç ortaya çıktı.” ifadeleri, Hamsik’in resmi internet hesabına yaptığı açıklama olarak sunuldu.