Trabzonspor'da teknik direktör adayları: Bilic ve Pirlo'da son durum Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi teknik direktör sorununu çözmek istiyor. Bordo mavili ekip, teknik direktör konusunda adayları ikiye düşürdü.

Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, yeni teknik direktörü takımın başına getirmek için çalışmalara devam ediyor.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; bordo-mavili yönetim, Andrea Pirlo ile görüşmek için Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan izin aldı.

Pirlo sezon sonunu işaret ediyor

Avrupa'dan da talipleri olan İtalyan teknik adamla görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

Birçok isimle görüşen bordo-mavililer, Andrea Pirlo ile anlaşma sağladı ve uzun süredir devam eden arayışlarını noktaladı. İtalyan hoca, sezon sonunu işaret ederek 'Evet' dedi.

Bilic iyi durumda

Teknik direktörlük koltuğu için Slaven Bilic ile de görüşen Trabzonspor'da Hırvat teknik adam hala en güçlü adaylardan biri konumunda yer alıyor.

İlk temas menajeri üzerinden sağlandı. İkinci görüşme yüz yüze yapılacak. Öncesinde transfer bütçesi, planlama ve sözleşme süresi konusunda menajeriyle bir temas daha kurulacak. Bilic'in 4 milyon euro para istediği öğrenildi.

Diğer hoca adayları ne durumda?

Gustavo Poyet: Siopis ve Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımı'ndan yakından tanıdığı Poyet'in menajeriyle görüşüldü. 31 Aralık 2023 yılında milli takım ile sözleşmesi sona erecek hoca, kulüp çalıştırma fikrine sıcak.

Montella: Adana Demirspor yönetimi, Trabzon'un görüşmesine izin vermedi.

İlhan Palut: Konyaspor ile çok başarılı işlere imza atan ve şu an serbest statüde yer alan İlhan Palut ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirildi.

Sözleşme süresi, planlama gibi birçok konu masaya yatılırdı. Ancak sözleşme süresinde fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Olma ihtimali zayıf.