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    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın performansı eleştirildi

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın performansı eleştirildi

    Bordo-mavililerde, Bakasetas'ın yokluğunda MKE Ankaragücü maçına 11'de başlayan 25 yaşındaki oyuncu performansıyla yine sınıfta kaldı.
    • 12.11.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 09:10
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    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Abdullah Avcı, bu sezonun yıldızı olan Bakasetas'ın yokluğunda onun yerine Yusuf Yazıcı'yı görevlendirdi.

    Bu sezonun en ses getiren transferlerinden olsa da bekleneni veremeyen yıldız futbolcu için Ankaragücü maçı büyük bir şanstı.

    Trabzonspor da Yusuf Yazıcı nın performansı eleştirildi #1

    Fırsatı değerlendiremedi

    Sorumluluğu artan 25 yaşındaki oyuncu, bulduğu bu fırsatı çok kötü kullandı.

    Yusuf, atakları yönlendirme görevini üstlense de bunu yapamadı. Milli futbolcu, özelikle ilk devrenin sonundaki bir pozisyonda rakibini geçip savunmayı 2'ye 1 yakaladı. Ancak yıldız oyuncu, Gomez'e çok kötü bir pas atarak arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bırakma şansını çöpe attı.

    Trabzonspor da Yusuf Yazıcı nın performansı eleştirildi #2

    İkinci yarı oyundan alındı

    Abdullah Avcı'nın ikinci yarının başına kenara aldığı Yusuf, 45 dakikada sadece 20 kez topla buluştu, 11 pas denemesinin yalnızca 5'inde isabet sağladı, 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti.

    Trabzonspor da Yusuf Yazıcı nın performansı eleştirildi #3


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