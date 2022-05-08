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    Trabzonspor'dan Ali Koç'a yanıt geldi: Şımarık ve şirazesi kaymış

    Trabzonspor'un Divan Başkanı Ali Sürmen, Ali Koç'a tepki göstererek, "Koç Ailesi’nin, bu şımarık ve şirazesi kaymış çocuklarının, yanlış yolda olduğunun bir an önce farkına varması gerekiyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 16:40
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    Trabzonspor'dan Ali Koç'a yanıt geldi: Şımarık ve şirazesi kaymış

    Trabzonspor'un şampiyonluk maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bordo-mavili camia hakkında sert sözler söylemiş ve karşılaşmada açılan pankarta tepki göstermişti.

    Koç'un açıklamalarına bugün Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen'den cevap geldi.

    Vehbi Koç'un hayatını anlatan kitaba gönderme yaptı, Ali Koç'u eleştirdi

    Sürmen, Koç'a tepki göstererek, "Koç Ailesi’nin, bu şımarık ve şirazesi kaymış çocuklarının, yanlış yolda olduğunun bir an önce farkına varması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sürmen, Erol Toy tarafından yazılan ve Vehbi Koç'un hayatını anlatan "İmparator" kitabına gönderme yaparak, Vehbi Koç'un örnek alınacak bir hayatı olduğunu söyledi.

    "Köklü bir kulübün başkanının ağırlığına yakışmıyor"

    "Hakeza Koç Ailesi'nin fertlerini, başta Sayın Rahmi Koç olmak üzere saygın buluruz" diyen Sürmen, "Torun Ali Koç'un köklü bir kulübün başkanının ağırlığına yakışmayan söylemlerine cevap verilmiyor ise cevap verilme saygınlığını kaybetmesinden ve atalarına olan saygıdandır…" dedi.

    Trabzonspor dan Ali Koç a yanıt geldi: Şımarık ve şirazesi kaymış #1

    "Şımarık ve şirazesi kaymış çocuklar yanlış yolda"

    "Trabzonspor'un başarısına, Trabzonlu spor adamları ve siyasilere dil uzatması artık densizliğe ulaşmıştır" şeklinde konuşan Sürmen, "Koç Ailesi'nin, bu şımarık ve şirazesi kaymış çocuklarının, yanlış yolda olduğunun bir an önce farkına varmasında, Koç Ailesi adına fayda vardır" diye konuştu.

    Trabzonspor dan Ali Koç a yanıt geldi: Şımarık ve şirazesi kaymış #2


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