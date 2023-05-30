Trabzonspor'dan Gomez ve Abdülkadir açıklaması Trabzonspor, Giresunspor'la oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Abdülkadir Ömür ile Maxi Gomez'in son durumunu paylaştı.

DHA

Süper Lig'in 36’ncı haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadele öncesi Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İki futbolcu da Giresunspor maçında yok

Bordo-mavili ekipte Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: