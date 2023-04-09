Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlü konusunun şu an için sonuçlandırılamadığını açıkladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon ligde hedefsiz kalan ve teknik direktörsüz kalan Trabzonspor, yaşanan gündeme dair sosyal medyadan resmi bir açıklama yayınladı.

Bordo-mavili ekip, teknik direktör ile anlaşma yapılmama nedenini açıkladı.

"Talihsiz sonuçların camiamızı derinden üzdüğünün farkındayız"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın yaşadığı talihsiz sonuçların camiamızı derinden üzdüğünün farkındayız. Ancak takdir edersiniz ki sağlıklı işleyecek bir organizasyonu ortaya çıkartmak emek ve zaman gerektirir.



Öncelikle, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için yapılan çalışmalar, geçmiş dönem borçlarının çözümü, sponsorluklar, yeni projeler ve gelecek sezona dair planlamalarımız şeklinde devam etmektedir.



Göreve geldiğimiz günden itibaren acil ödemeler çözüme kavuşturulmuş, (250 milyon TL) bu para, sponsorluk ve yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüze bağışı şeklinde karşılanmıştır. Mayıs sonuna kadar da yaklaşık 250 milyon TL daha ödeme yapılacaktır.

"Teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz"