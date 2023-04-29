Trabzonsporlu Bakasetas, Konyaspor karşısında direkt kırmızı kart gördü Konyaspor - Trabzonspor maçında bordo-mavili ekibin Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, Soner Dikmen'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele yeşil-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas doğrudan kırmızı kart gördü.

Direkt kırmızı kart gördü

Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Bakasetas'ın, karşılaşmanın 45+5. dakikasında Soner Dikmen ile girdiği ikili mücadelede hakem Cihan Aydın, Trabzonspor lehine faul düdüğü çaldı.

Daha sonra VAR hakemi Hakan Ceylan tarafından pozisyonu izlemesi için uyarılan Cihan Aydın, incelemenin ardından Bakasetas'ın Soner Dikmen'in dizine yaptığı müdahaleye direkt kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe maçında olmayabilir

Anastasios Bakasetas, 2 maç veya üzerinde bir ceza alırsa 34. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)