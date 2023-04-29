Trabzonsporlu Bakasetas, Konyaspor karşısında direkt kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele yeşil-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas doğrudan kırmızı kart gördü.
Direkt kırmızı kart gördü
Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Bakasetas'ın, karşılaşmanın 45+5. dakikasında Soner Dikmen ile girdiği ikili mücadelede hakem Cihan Aydın, Trabzonspor lehine faul düdüğü çaldı.
Daha sonra VAR hakemi Hakan Ceylan tarafından pozisyonu izlemesi için uyarılan Cihan Aydın, incelemenin ardından Bakasetas'ın Soner Dikmen'in dizine yaptığı müdahaleye direkt kırmızı kart gösterdi.
Fenerbahçe maçında olmayabilir
Anastasios Bakasetas, 2 maç veya üzerinde bir ceza alırsa 34. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)