Trabzonsporlu futbolcular Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat edildi

AA
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da ligin bitmesiyle iki futbolcu ameliyat oldu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sol bek oyuncusu Arif Boşluk ve defans oyuncusu Taha Altıkardeş'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.
"Ameliyatları başarılı geçmiştir"
Açıklamada, Acıbadem Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Engin Çakmakçı’nın şu ifadelerine yer verildi:
"Arif Boşluk'a nazal valv cerrahisi ve konka RF koterizasyonu (burun eti küçültülmesi) ameliyatları, Taha Altıkardeş'e SMR + Konka koterizasyonu burun ameliyatı yapılmıştır. Ameliyatları başarılı geçmiştir."