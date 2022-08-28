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- Trabzonspor'lu taraftar Marek Hamsik'e olan benzerliğiyle dikkat çekti
Trabzonspor'lu taraftar Marek Hamsik'e olan benzerliğiyle dikkat çekti
Süper Lig'in 4.haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor tribünlerinde bir taraftarın Marek Hamsik'e olan benzerliği şaşkınlık yarattı.
- 28.08.2022 - 21:42
- Güncelleme : 28.08.2022 - 21:49
Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek Trabzsonspor-Galatasaray maçı öncesi tribünlerde bulunan bir taraftar çok konuşuldu.
Trabzonspor taraftarı olan kişinin Marek Hamsik'e olan benzerliği dikkat çekti. Taraftara Marek Hamsik'in kayıp ikizi yorumlarında bulunuldu.