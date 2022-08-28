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    Trabzonspor'lu taraftar Marek Hamsik'e olan benzerliğiyle dikkat çekti

    Süper Lig'in 4.haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor tribünlerinde bir taraftarın Marek Hamsik'e olan benzerliği şaşkınlık yarattı.
    • 28.08.2022 - 21:42
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 21:49
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    Trabzonspor'lu taraftar Marek Hamsik'e olan benzerliğiyle dikkat çekti

    Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek Trabzsonspor-Galatasaray maçı öncesi tribünlerde bulunan bir taraftar çok konuşuldu.

    Trabzonspor taraftarı olan kişinin Marek Hamsik'e olan benzerliği dikkat çekti. Taraftara Marek Hamsik'in kayıp ikizi yorumlarında bulunuldu.

    Trabzonspor lu taraftar Marek Hamsik e olan benzerliğiyle dikkat çekti #1

    Trabzonspor lu taraftar Marek Hamsik e olan benzerliğiyle dikkat çekti #2


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