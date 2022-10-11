Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş derbisine alınmayacak

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına yalnızca Beşiktaş taraftarlarının alınacağını açıkladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Dev maç öncesi iki takım da çalışmalarını sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasına yalnızca Beşiktaş taraftarlarının alınacağını duyurdu.

Trabzonspor taraftarı maça alınmayacak

Trabzonspor maçıyla ilgili İl Güvenlik Kurulu kararlarını açıklayan siyah-beyazlı kulüp, "Trabzonspor karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahipleri bilet satın alabilirler. Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Paasolig kartı olanlar bilet satın alamayacaktır. 16.10.2021 tarihinden itibaren Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Passolig kartlarını iptal eden kişiler karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir. Trabzonspor karşılaşmasında misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup, misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları