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    Trabzonspor'un borcu açıklandı

    Trabzonspor'un borcu açıklandı

    Denetim Kurulu, bordo-mavililerin net borcunun 2 milyar 383 milyon 299 Bin 681 lira olduğunu belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 11:03
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    Trabzonspor’un Olağan Genel Kurulu, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

    Genel kurul toplantısında net borç, 2 milyar 383 milyon 299 Bin 681 lira olarak olarak duyuruldu.

    Bu borç rakamının 31.10.2022 tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtildi.

    Yetki istendi

    Bordo-mavililerde görevde bulunan 47. Dönem Yönetim Kurulu’nun, mali ve idari yönden yaptığı çalışmalar genel kurulun onayına sunuldu ve gelecek yılın bütçesi için de yetki istendi.

    Trabzonspor


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