Trabzonspor'un borcu açıklandı

Denetim Kurulu, bordo-mavililerin net borcunun 2 milyar 383 milyon 299 Bin 681 lira olduğunu belirledi.

Trabzonspor’un Olağan Genel Kurulu, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kurul toplantısında net borç, 2 milyar 383 milyon 299 Bin 681 lira olarak olarak duyuruldu.

Bu borç rakamının 31.10.2022 tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtildi.

Yetki istendi

Bordo-mavililerde görevde bulunan 47. Dönem Yönetim Kurulu’nun, mali ve idari yönden yaptığı çalışmalar genel kurulun onayına sunuldu ve gelecek yılın bütçesi için de yetki istendi.