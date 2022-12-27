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    Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu

    Trabzonspor'un Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı
    • 27.12.2022 - 15:34
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    Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu

    Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres yer almadı.

    Ayrıca, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Kerem Şen,Montasser Lahtimi ve Emrehan Gedikli'de kafilede kendilerine yer bulamadı.

    İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:

    Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Edin Visca, Djaniny Semedo, Maxi Gomez, Umut Bozok, Naci Ünüvar

    Trabzonspor un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu #1


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