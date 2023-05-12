Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

AA
Süper Lig'in 34. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile yeniden çıkış arayan Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürüyor.
3 isim takımdan ayrı çalıştı
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, takımdan ayrı çalıştı.
Dar alanda pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. Bordo-mavililer, akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.