Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
561.710
-4.72%
BTXN Coin
37.90
1.28%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı mı?

    Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, "Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı mı?" sorusunun detayları merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı mı?

    Fenerbahçe ve diğer büyük rakiplerinden birisi olan Trabzonspor, bu hafta karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    Süper Lig'in 28. haftasında mücadele edecek olan iki güçlü takım, artık son hazırlıklarını yapmaya başladı.

    Kadıköy'de oynanacak olan maçta her anlamda Trabzonspor'un eli güçlüyken, Fenerbahçe ise sahasında kayıp vermek istemiyor.

    Çalışmalarının son aşamasına gelen ve İstanbul'a gitmeye hazırlanan Trabzonspor'da ise kamp kadrosu açıklandı.

    Bunun üzerine kimlerin İstanbul'a gideceği merak edilmeye başlandı ve "Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı mı?" sorusu gündem oldu.

    Peki, Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı mı? İşte yanıtı...

    TRABZONSPOR'UN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

    Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu. Vitor Hugo, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı kafilede yer almadı.

    Trabzonspor un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı mı? #1

    KAFİLEDE YER ALAN FUTBOLCULAR

    Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, Anders Trondsen, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Edin Vişça, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo, Fode Koita


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler

    Mahkum 13. bölüm fragmanı: Sinyor geliyor, Barış'ın gerçek kimliği açığa çıkıyor!
    Medya

    Mahkum 13. bölüm fragmanı: Sinyor geliyor, Barış'ın gerçek kimliği açığa çıkıyor!

    Sessizlik rejimi nedir
    İpucu

    Sessizlik rejimi nedir

    Görüş Bildir