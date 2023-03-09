Trabzonspor'un geçici teknik direktörü Orhan Ak olacak Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifası sonrasında takımın başında Adana Demirspor maçında Orhan Ak yer alacak.

24 haftası geride kalan Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan son şampiyon Trabzonspor'da, başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti.

Alınan istikrarsız sonuçların ardından bir istifa da teknik direktör Abdullah Avcı'dan gelmişti. Başarılı teknik adam 38 yıl aranın ardından şampiyon yaptığı bordo-mavili takımdan ayrılmıştı. Trabzonspor'da Avcı'nın ayrılığı sonrasında takımı kimin yöneteceği ise netleşti.

Takımı Orhan Ak yönetecek

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak katılan yardımcı antrenör Orhan Ak, kongreye kadar olan geçiş sürecinde takımı idare edecek.

Adana Demirspor maçında takımın başında olacak

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında dün ilk idmanlarını yapan futbolcuların, Avcı'nın ayrılığı ve kulübün içinde bulunduğu çalkantılı süreç nedeniyle moralsiz olduğu gözlendi.

Bordo mavililer hafta sonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçına Orhan Ak yönetiminde çıkacak.

Antrenörlük kariyerine Abdullah Avcı'nın yanında başladı

2014 yılında Avcı'nın Başakşehir'de hocalık yaptığı dönemde takımda bulunan Ak, antrenörlük kariyerine de Avcı'nın yanında 2016 yılında Başakşehir altyapısında başladı. 2018 yılında Avcı'nın yanında A takımda yardımcı antrenörlüğe geçiş yapan Ak, sezon sonunda kulüpten ayrıldı.

Beşiktaş'la 2019 yılında anlaşan Abdullah Avcı'nın yanında yardımcı antrenör olarak başlayan Orhan Ak, taraftarların tepkisi nedeniyle 1 ay sonra görevden ayrıldı.

İlk kez A takımda görev alacak

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a transfer olduğu süre zarfına kadar çalışmayan Ak, 2020 yılının Kasım ayında Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Trabzonspor'a katıldı. Avcı'nın sağ kolu olarak bilinen Orhan Ak, Avcı olmadan ilk defa A takımı yönetecek.