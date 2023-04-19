Trabzonspor’un ilk Hırvat hocası: Nenad Bjelica Trabzonspor’da yeni teknik direktör Nenad Bjelica, bordo-mavilileri çalıştıracak ilk Hırvat isim oldu. Bjelica ayrıca, Trabzonspor'u çalıştıracak 12. yabancı teknik adam olarak yerini aldı.

İHA

Süper Lig'e 1974-1975 sezonunda çıkan Trabzonspor, o günden bu zamana kadar söz konusu dönemler içerisinde 35 teknik adamla çalıştı.

Trabzonspor'da 11 yabancı teknik direktör görev yaptı

Karadeniz ekibinde Trabzonlu 13 teknik adam görev yaparken, 2 teknik sorumlu ise takımın başında kısa süreli görev aldı. Trabzon dışından 11 teknik direktör ve 1 teknik sorumluya emanet edilen bordo-mavili takımda, 11 de yabancı teknik direktör görev aldı.

Trabzon temsilcisinin başında 3 Alman, 3 Belçikalı, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör görev aldı. 11 sezon bordo-mavili takımda teknik direktör olarak görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı en çok görev alan teknik direktör olarak ön plana çıkarken, en az görev alan isim ise takımın başında 3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Werner Biskup oldu.

Trabzonspor 7 kez şampiyon oldu

1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84 ve 2021-22 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, elde ettiği şampiyonlukları Ahmet Suat Özyazıcı döneminde 4 kez, Özkan Sümer döneminde ise iki kez şampiyonluk kupasını kazandı.

2010-11'de şike sürecinin yaşandığı dönemde takımın başında Şenol Güneş yer alıyordu. 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Karadeniz ekibe şampiyonluğu getiren Abdullah Avcı ise tarihteki yerini aldı.

Nenad Bjelica, bordo-mavililerin 12. yabancı teknik adamı

Nenad Bjelica, 12. yabancı teknik adam oldu. Trabzonspor’da bugüne kadar 11 yabancı teknik direktör görev aldı. Bordo-mavililerin yeni hocası Nenad Bjelica, Karadeniz ekibinde yabancı teknik adam olarak görev yapacak 12’nci isim olacak.

Bordo-mavililerde daha önce ilk yabancı teknik adam 1985-86 sezonunda görev yapan Jurgen Sunderman oldu. 1988-89 Verner Biskup (Takımın başında 3 hafta kaldı), 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında Urbain Breams, 1992-93 George Leekens, 1998-99 Gordon Milne, 2001-2002 Hans-Peter Briegel, 2006-2007 Lazaroni (4 hafta görevde kaldı), 2009-10 Hugu Broos (Belçikalı hoca 13 hafta takımın başında kaldı), 2014-15 Vahid Halilhodzic, 2015-16- Shota Arveladze (15 Maç takımın başında kaldı), 2020-21-Eddie Newton (7 hafta takımın başında kaldı), 2022-2023 Nenad Bjelica Trabzonspor'un teknik direktörü oldu.