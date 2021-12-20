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    Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu

    Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor İzmir'e gitti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 17:43
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    Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçak ile saat 16.30'da İzmir'e hareket etti.

    ALTAY MAÇI KADROSU

    Sakatlığı nedeniyle Nwakaeme’nin dahil edilmediği bordo-mavili kafilede şu isimler yer aldı:

    Uğurcan Çakır, Arda Akbult, Serkan Asan, Peres, Hugo, Edgar le, Trondsen, Denswill, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsık, Sıopis, Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Dorukhan, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Cornelius, Koita, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha.

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