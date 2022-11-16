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Trabzonspor'un kamp programı açıklandı

Trabzonspor'un kamp programı açıklandı

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası arasını Antalya'da geçirecek olan Trabzonspor'un, kamp programı belli oldu.