Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'dan milli takım açıklaması: Kesilmeyi hak etmedim Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğurcan Çakır, milli takımda formasını kaptırmasına ilişkin, "Son oynadığım maçlarda iyi bir performans sergiledim. Kesilmeyi hak etmedim" dedi.

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Uğurcan, milli takımdaki formasını kaptırmasına ilişkin, "Ligdeki performansa göre mi oynatılıyor yoksa Milli Takım'daki performansa göre mi oynatılıyor onu çözemedim. Çünkü son oynadığım maçlarda iyi bir performans sergiledim. Kesilmeyi hak etmedim. Takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı. Son maçta oynamayı bekliyordum ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Mental olarak zorluk yaşıyoruz"

Uğurcan Çakır'ın sözlerinden bazı satır başları:

Geçen sene çok önemli başarılar yakaladık takım olarak. Bu sezon başından itibaren uyum yakalamakta zorlandık. Kötü sonuçlar gittikçe motivasyonunuzu kaybettiriyor. Takım olarak biz de bundan biraz uzaklaştık. Mental olarak şu anda zorluk yaşıyoruz.



Arkadaşlarımın iyi niyetinden, mücadelesinden şüphem yok. Abdullah Hoca buradayken birçok maçta iyi oynadık ama kaybettik. O, öz güveni düşürüyor. Ama Beşiktaş maçı var. Büyük maçların motivasyonu farklı. Kötü gidişata 'dur' demek için önemli bir fırsat. Mağlubiyetler öz güvenimizi düşürdü. Beşiktaş maçı büyük maç. Onun konsantrasyonu ayrı. Herkes en iyi şekilde hazırlanacaktır.



Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Onlarla birlikte çok şeyi başardık. Futbol bireysel bir oyun değil. Sezon başından bakarsak herkesin hatası var. İnşallah taraftarı mutlu etmek için mücadele edeceğiz.

"Sorumlusu hepimiziz"