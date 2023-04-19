Trabzonspor'un Sivasspor maçı kadrosunda 6 eksik Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçında Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20 Nisan akşamı saat 20.30'da oynanacak mücadele öncesinde, bordo-mavili takımın kamp kadrosu duyuruldu.

6 futbolcu yer almadı

Karadeniz ekibinde Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz ve Trezeguet kamp kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'da ayrıca sarı kart cezalıları Jean Phillippe Gbamin ve Anastasios Bakasetas da kafileye dahil edilmedi.

İşte Trabzonspor'un maç kadrosu: