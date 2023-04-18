Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica Trabzonspor, İstanbul'a getirdiği teknik direktör Nenad Bjelica ile el sıkıştı.

Trabzonspor, İstanbul'a getirdiği teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşma sağladı.

Başkan Ertuğrul Doğan, Hırvat teknik adamla yaptığı görüşmenin ardından iki yılık kontrat üzerinde el sıkışıldı.

Maaşı da belli oldu

51 yaşındaki Nenad Bjelica, Trabzonspor'dan yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak. (27.3 milyon lira)

Hatırlanacağı üzere Abdullah Avcı bu sezon için 26.2 milyon liraya anlaşmıştı.

Evrakları yetişirse perşembe günü sahada

Nenad Bjelica bu akşam Trabzon'a gidecek, çarşamba günü antrenmana çıkacak.

Hırvat çalıştırıcı, evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günkü Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.