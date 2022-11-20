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    TRT frekans güncelleme nasıl yapılır? Dünya kupası izleme ekranı...

    TRT Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için duyuruda bulundu. Peki,TRT frekans güncelleme nasıl yapılır?
    • 20.11.2022 - 11:50
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    TRT frekans güncelleme nasıl yapılır? Dünya kupası izleme ekranı...

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan dünya kupası için, geri sayım başladı.

    FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların yayımlanacağı TRT'den ise önemli bir uyarı geldi.

    2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların yayımlanacağı TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

    Maçları TRT'den izlemeye hazırlanan vatandaşlar ise bir süprizle karşılaşmamak için uyarının detaylarını araştırmaya başladı.

    Bu kapsamda da, "TRT frekans güncelleme nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı.

    Peki, TRT frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte yanıtı...

    TRT frekans güncelleme nasıl yapılır?

    Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu. Yarın başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak.

    Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

    TRT frekans güncelleme nasıl yapılır? Dünya kupası izleme ekranı... #1

    Güncelleme

    TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı.

    Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.


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