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    Tümer Metin'den Yusuf Yazıcı'ya eleştiri

    Tümer Metin'den Yusuf Yazıcı'ya eleştiri

    Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Yusuf Yazıcı performansıyla hayal kırıklığı yaratırken spor yorumcusu Tümer Metin'den de oyuncu hakkında sert eleştiri geldi.
    • 11.10.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:40
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    Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere tamamladığı karşılaşmayı Tümer Metin, Tivibuspor ekranlarında değerlendirdi.

    Deneyimli yorumcu, "Çok uzun zaman oldu not almadan maç yorumuna girdim. Trabzonspor adına gecenin en göze çarpan durumu kan kaybettikleri yönünde. Şampiyon takım kan kaybetmiş bu çok net artık. Belli haftalarda tamam dedirtebilecek kadar oynadılar ama takım bütünlüğü ve kazanan takım hüviyetinden her geçen gün uzaklaşıyorlar." dedi.

    Tümer Metin den Yusuf Yazıcı ya eleştiri #1

    "Nwakaeme'yi arıyorlar"

    Bordo-mavililerin Nwakaeme'yi aradığını söyleyen Metin, "Bir oyuncu çok oyuncu oluyor her zaman. Geçen sezonki kadrodan Nwakaeme. Onun ayarında oyuncu bulmak zor evet, Trezeguet'de hayal kurdurur ama Visca'da eklenince ciddi güç kaybı oluştu. Teknik adamlar ilk 11'de değişiklik yapıyorsa devre arasında işler istediği gibi gitmiyor demektir. İkinci yarıda bu da kaçar mı dedirtecek bir top olmadı." şeklinde konuştu.

    "Yusuf böyle giderse yuhalanır"

    Yusuf Yazıcı hakkında da konuşan Yusuf, "Yusuf Yazıcı gitti, Avrupa'da çok iyi geçirdiği bir sezon var. 3-4 hafta daha böyle devam ederse bu performansla taraftar da bizim evladımız demez yuhalanır, kusura bakmasın kardeşim ama durum böyle." ifadelerini kullandı.

    Tümer Metin den Yusuf Yazıcı ya eleştiri #2


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