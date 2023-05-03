Tuna Üzümcü: Üç puana odaklanacağız Denizlispor karşısında rehavete kapılmayacaklarını dile getiren Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 haftada 2 maçı kalan ve 34 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alan Altay, pazar günü küme düşen Denizlispor'u konuk edeceği karşılaşmada ciddiyeti elden bırakmayacak.

Pek çok futbolcusuyla yollarını ayırıp, son 2 müsabakada altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele eden Denizlispor karşısında rehavete kapılmayacaklarını dile getiren teknik direktör Tuna Üzümcü, "Rakibin durumuyla ilgilenmiyoruz. Biz ihtiyacımız olan 3 puanı alacağız." dedi.

"İkili averaj bizde"

"Sezonun en zor maçına çıkacağız." mesajı veren Altay'ın genç çalıştırıcısı, "Genç ve dirençli bir takımla karşılaşacağız. Üç puana odaklanacağız. Ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz. Galip gelip ligde kalma adına rahatlamak istiyoruz. Gençlerle oynamaları, küme düşmeleri bizi ilgilendirmiyor. Bay haftamıza rahat girmek istiyoruz. İkili averaj avantajı bizde. Rakipler birbirleriyle karşılaşacak. Kalan haftalarda tek isteğimiz hakemlerin daha dikkatli olmaları." şeklinde konuştu. Altay'da Ceyhun ve Efe'nin cezaları sona erdi.