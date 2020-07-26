Turgutluspor, 2. Lig'e yükseldi

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TFF 3. Lig play-off finalinde Turgutluspor, penaltılar sonucunda Karşıyaka'yı 5-3 mağlup etti ve 2. Lig'e yükseldi.

TFF 3. Lig play-off final karşılaşmasında Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi.

TURGUTLUSPOR 2. LİG'E YÜKSELDİ

Mardan Stadı'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası, 1-1'lik eşitlikle, uzatmaları ise 2-2'lik skorla sonuçlandı. Penaltılara giden müsabakada kazanan, 5-3'lük skorla Turgutluspor oldu. Ege temsilcisi, bu sonuçla TFF 2. Lig'e yükseldi.

Kırmızı-siyahlı takımın gollerini 61. dakikada Samet Günhan ve 99. dakikada Mithat Yaşar attı. Karşıyaka'nın gollerini ise 55. dakikada Doğukan İnci ve 117. dakikada penaltıdan Onur Kıntaş kaydetti.

Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç 95. dakikada, Turgutluspor'da futbolcu Necmi Çoban 101. dakikada kırmızı kart gördü.