Türk takımları, geçen sezon UEFA'dan 51,5 milyon euro kazandı
AA

UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünün de yer aldığı 2021-22 sezonu mali raporunu yayımladı.

Buna göre katılımcılara, toplam 2 milyar 731 milyon 900 bin euro dağıtıldı.

En fazla geliri Real Madrid aldı

Tarihinde 14. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol ekibi Real Madrid, 133 milyon 709 bin euroyla 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından en fazla gelir sağlayan kulüp oldu.

Türk takımları, geçen sezon UEFA'dan 51,5 milyon euro kazandı

Beşiktaş, 26 milyon euro ile zirvede

Geçen sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ve grup aşamasında elenen Beşiktaş, 26 milyon 920 bin euroyu kasasına koydu.

Şampiyonlar Ligi elemelerini geçememesinin ardından yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, 14 milyon 733 bin euro kazandı.

Avrupa Ligi grup aşamasını 3. bitirerek gittiği Avrupa Konferans Ligi play-off turunda elenen ise pastadan 9 milyon 914 bin euro pay aldı.

Türk takımları, geçen sezon UEFA'dan 51,5 milyon euro kazandı
Türk takımları, geçen sezon UEFA'dan 51,5 milyon euro kazandı
Türk takımları, geçen sezon UEFA'dan 51,5 milyon euro kazandı