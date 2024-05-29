Türk takımlarının Avrupa maceralarına başlayacağı tarihler! Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maceralarına başlama zamanı netleşti.

İHA

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Türk takımlarının sezona başlama tarihleri belli oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Sarı-kırmızılılar, 20-21 Ağustos'ta ilk maçına çıkacak. Galatasaray'ın rakibi ise 5 Ağustos'ta çekilecek kurayla belli olacak.

Fenerbahçe, sezona Temmuz sonunda başlayacak

Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertlilerin rakibi 19 Haziran'da belli olacak ve ilk müsabakasına 23-24 Temmuz'da çıkacak.

Avrupa sezonunu en geç Beşiktaş açacak

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde rakibinin belli olacağı siyah-beyazlar, ilk maçını 22 Ağustos'ta yapacak.

Trabzonspor ve Başakşehir aynı zamanda ilk maçlarına çıkacak

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzonspor da Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yer alacak.

Bordo-mavililer ilk karşılaşmasını 25 Temmuz'da oynayacak ve rakibi 19 Haziran'da belirlenecek.

Başakşehir ise 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek. Turuncu-lacivertliler, 25 Temmuz'da ilk resmi müsabakasına çıkacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)