Türk takımlarının Avrupa maceralarına başlayacağı tarihler!

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Türk takımlarının sezona başlama tarihleri belli oldu.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.
Sarı-kırmızılılar, 20-21 Ağustos'ta ilk maçına çıkacak. Galatasaray'ın rakibi ise 5 Ağustos'ta çekilecek kurayla belli olacak.
Fenerbahçe, sezona Temmuz sonunda başlayacak
Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasını oynayacak.
Sarı-lacivertlilerin rakibi 19 Haziran'da belli olacak ve ilk müsabakasına 23-24 Temmuz'da çıkacak.
Avrupa sezonunu en geç Beşiktaş açacak
Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.
5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde rakibinin belli olacağı siyah-beyazlar, ilk maçını 22 Ağustos'ta yapacak.
Trabzonspor ve Başakşehir aynı zamanda ilk maçlarına çıkacak
Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzonspor da Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yer alacak.
Bordo-mavililer ilk karşılaşmasını 25 Temmuz'da oynayacak ve rakibi 19 Haziran'da belirlenecek.
Başakşehir ise 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek. Turuncu-lacivertliler, 25 Temmuz'da ilk resmi müsabakasına çıkacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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