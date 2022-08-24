- Haberler
- Futbol Haberleri
- Türkiye - Almanya Kadınlar Dünya Kupası eleme maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Türkiye - Almanya Kadınlar Dünya Kupası eleme maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Türkiye ile Almanya kadın milli takımları arasında oynanacak Dünya Kupası eleme maçının nerede oynanacağı belli oldu..
- 24.08.2022 - 14:06
Kadın A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Almanya ile karşılaşacak.Grup lideri olan Almanya ile oynayacağımız maçın detayları belli oldu.
Dünya Kupası Avrupa elemeleri H grubunda lider olarak bulunan Almanya oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 yenilgi alarak 21 puanla zirvede yer alıyor.
A Milli takımımız H grubunda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puanla 4. sırada yer alıyor.
Türkiye ile Almanya arasında oynanacak maçın nerede oynanacağı belli oldu.İşte detaylar..
Maç ne zaman ve nerede oynanacak?
Türkiye - Almanya Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı 3 Eylül 2022 tarihinde oynanacak.Bursa Timsah Park Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Almanya maçı saat 15.45'te başlayacak.