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Türkiye - Almanya Kadınlar Dünya Kupası eleme maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye - Almanya Kadınlar Dünya Kupası eleme maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye ile Almanya kadın milli takımları arasında oynanacak Dünya Kupası eleme maçının nerede oynanacağı belli oldu..