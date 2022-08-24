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    Türkiye - Almanya Kadınlar Dünya Kupası eleme maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

    Türkiye ile Almanya kadın milli takımları arasında oynanacak Dünya Kupası eleme maçının nerede oynanacağı belli oldu..
    • 24.08.2022 - 14:06
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    Türkiye - Almanya Kadınlar Dünya Kupası eleme maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

    Kadın A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Almanya ile karşılaşacak.Grup lideri olan Almanya ile oynayacağımız maçın detayları belli oldu.

    Dünya Kupası Avrupa elemeleri H grubunda lider olarak bulunan Almanya oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 yenilgi alarak 21 puanla zirvede yer alıyor.

    A Milli takımımız H grubunda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puanla 4. sırada yer alıyor.

    Türkiye ile Almanya arasında oynanacak maçın nerede oynanacağı belli oldu.İşte detaylar..

    Türkiye - Almanya Kadınlar Dünya Kupası eleme maçı ne zaman ve nerede oynanacak? #1

    Maç ne zaman ve nerede oynanacak?

    Türkiye - Almanya Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı 3 Eylül 2022 tarihinde oynanacak.Bursa Timsah Park Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Almanya maçı saat 15.45'te başlayacak.


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