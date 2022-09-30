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    Türkiye - Fransa Ampute Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Ampute Futbol Dünya Kupası bugün başlıyor.Açılış maçında Ampute Milli Takımımız Fransa ile karşı karşıya gelecek.İşte maçın detayları..
    • 30.09.2022 - 14:03
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    Türkiye - Fransa Ampute Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası bugün başlıyor.

    Bu sene 17.si düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış maçında Türkiye ile Fransa karşı karşıya gelecek.Ampute milli takımımız 24 takım arasından çıkarak şampiyon olmak için ter dökecek.

    Ampute Milli takımımız 2018 yılında Meksika'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda ikinci olmuştu.

    2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen millilerimiz açılış maçında Fransa ile karşılaşacak.Peki Türkiye - Fransa maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

    Türkiye - Fransa Ampute Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Türkiye - Fransa maçı ne zaman oynanacak?

    Türkiye - Fransa 2022 Ampute Dünya Kupas maçı 30 Eylül (bugün) saat 20.00'de başlayacak.Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.


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