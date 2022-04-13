Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından seçime gitmeye hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu'nda kimlerin aday olduğu merak edildi. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan kim olacak?

Türk futbolunda son zamanlarda yaşana bazı hızlı gelişmeler, Nihat Özdemir'in istifasını beraberinde getirdi.

MHK'nin bazı hakemleri kadro dışı bırakması tartışmaların fitilini ateşlerken, A Milli Takım'ın Portekiz'e yenilmesi ise ateşin devamını sağladı.

Nihat Özdemir'in ani istifası sonra kulislerde bazı isimler dolaşmaya başladı ancak başkanlık için "Adayım" diyen olmadı.

Bu ismi geçenlerden en yüksek sesle dile getirileni olan Rıdvan Dilmen, aday olmayacağını belirtti.

Bunun akabinde, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan kim olacak?" sorusu akıllarda yerini aldı.

Bu konuda yorum yapan taraftarlar, kulüplerle iyi ilişkiler kurabilecek bir adayın başkan olmasını istediklerini belirtti.

Peki, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan kim olacak? İşte yanıtı...

TFF'de favori adaylar

Henüz resmi olarak adaylığını açıklayan isim olmadı ancak vekaleten başkanlığı üstlenen Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gibi isimlerin adı geçiyor.

Toplantı ne zaman?

''Yönetim Kurulu toplantısında; TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır.'' açıklaması yapıldı.