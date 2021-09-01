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    Türkiye-Karadağ maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye-Karadağ maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 08:57
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    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek.

    Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak.

    Karadağ: Mijatovic, Radunovic, Savic, Simic, Marusic, Vukcevic, Jankovic, Scekic, Mugosa, Beciraj, Durdevic

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