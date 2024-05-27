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Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ilk videolu paylaşımda, "2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaşımızın şanlı bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor." ifadelerine yer verildi.
Kulübün ikinci paylaşımında ise "Şanlı bayrağımız, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de dalgalanmaya başladı." denildi.
Beşiktaş, kupayı almıştı
Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
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