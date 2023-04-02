U14 maçında yönetici hakeme kafa attı, mücadele tatil edildi U14 Türkiye Şampiyonası'nda Talasgücü Belediyespor-Osmaniye Akdenizspor karşılaşması yarıda kaldı. Yönetici, hakeme kafa atarken Talasgücü müsabakayı hükmen kazandı.

İHA

U14 Türkiye Şampiyonası’nda Talasgücü Belediyespor- Osmaniye Akdenizspor maçında istenmeyen görüntüler oluştu. Osmaniye ekibinin yöneticisi maçın hakemine kafa attı ve karşılaşma yarıda kaldı.

Mersin Grubu'nda ilk maçına Seyfi Ali Stadı'nda Adana Seyhan Belediyespor karşısında çıkan Talasgücü Belediyespor, rakibini Emirhan Bircan'ın attığı tek gol ile mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.

Yönetici sahaya girerek hakeme kafa attı

Sarı-lacivertliler ikinci maçında Osmaniye Akdenizspor ile karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile devam eden karşılaşma yarıda kaldı.

Maçın orta hakemi, Osmaniye Akdenizspor kulübesinden bir yöneticiye kart göstermeye giderken yönetici sahaya girerek hakeme kafa attı. Sarı kartı elinden düşüren hakem, ardından yardımcılarını çağırdı ve maçı tatil etti.

Talasgücü Belediyespor hükmen kazandı ve finale yükseldi

Maçın yarıda kalması sonrası Talasgücü Belediyespor hükmen kazanarak adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler final oynayacak.