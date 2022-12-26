Übeyd Adıyaman’ın sözlerine Gençlerbirliği’nden açıklama geldi

Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman’ın, Bandırmaspor maçında taraftarlarla girdiği diyalogun yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıması sonrası başkent ekibi açıklama yaptı.

Transfer yasağı nedeniyle sezonun ilk yarısında genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden Gençlerbirliği, 19. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 5-2 yenildi.

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Bandırmaspor ile oynanan maçın sonunda takımın kalecisi Übeyd Adıyaman'ın yayıncı kuruluşun mikrofonlarına yansıyan konuşmalarına dair açıklama yaptı.

Yönetim kurulu incelemede bulundu

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarlara dönerek "hasta hasta oynadığı" yönünde ifadeler kullanan takım kaptanı Übeyd Adıyaman'ın "talihsizce" yaptığı bu konuşmaların dikkate alındığı ve yönetim kurulunun incelemede bulunduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"İncelemeler neticesinde hem kulüp doktorumuzun hem de teknik ekibimizin, 'oyuncumuzun oynayamaması' şeklinde bir açıklamaları olmamıştır. Takım kaptanımız Übeyd Adıyaman’ın, sağlık problemleri olduğu fakat maç günü kendisinin oynayamayacağı yönünde bir talebi olmadığı gibi oyuncumuz maç öncesi ısınmasına katılarak görevini yerine getirebileceğini de bizzat belirtmiştir. Hiçbir sağlık ekibi ve teknik ekibin, görevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyecek oyuncuyu, oynatmak gibi basit bir hata yapmayacağı aşikardır. Her profesyonel sporcunun yükümlülükleri arasında olan 'kontrollü hayat, sağlıklı yaşam' gibi konulara da tüm futbolcularımızın özen göstermelerini hatırlatmak isteriz."





Gençlerbirliği 16 haftadır kazanamıyor

Ligde 16 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği üst üste 7 maçtır mağlubiyetten kurtulamıyor.

Başkent ekibi 18 maç sonunda topladığı 7 puanla ligin son sırasında yer alırken sıralamada bir üstündeki Altınordu ile arasında 5 puan fark bulunuyor.