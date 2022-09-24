Üç büyükler, Altay'ın genç oyuncusu Efe Sarıkaya'nın peşinde

1. Lig ekiplerinden Altay'da oynayan 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, gösterdiği iyi performansla üç büyüklerin dikkatini çekti.

1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, üç büyüklerin dikkatini çekti ve transfer radarına girdi.

Bu sezon 5 kez forma giydi

Siyah-beyazlı formayla profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor maçında süre alan ardından Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapan genç savunmacı, bu sezon 1. Lig'de 5 karşılaşmada oynadı.

Üç büyüklerin scout ekipleri takipte

Gösterdiği performansla U18 Milli Takımı'na davet edilen Efe'yi; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

1. Lig'in en genç futbolcusu

Bu sezon 1. Lig'de forma giyen en genç futbolcu olan Efe Sarıkaya'yı aynı ligde mücadele eden kulüplerin de izlediği kaydedildi. Genç savunma oyuncusunun bu performansını sürdürmesi durumunda sezon sonunda Altay'da kalma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Altay, genç oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor

Öte yandan, Altay'da futbola başlayan Efe, şubat ayında İzmir ekibi ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Son dönemde Cenk Özkaçar'ın Fransız devi Lyon'a ve Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a satışlarıyla gelir elde eden Altay, Efe'yi de parlatmayı hedefliyor.