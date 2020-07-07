Üçüncülük yarışında son durum

Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması, ligi üçüncü sırada bitirmenin önemini daha da artırdı.

Süper Lig'de 30. hafta maçları dün oynanan Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından tamamlandı.

UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa'dan men etmesi nedeniyle, ligi 3. sırada tamamlayacak olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması üçüncülüğün önemini daha da artırdı.

Başakşehir ile Trabzonspor şampiyonluk için yarışırken, alttaki 4 takımın hedefi ise Devler Ligi biletini almak.

54 puanı bulunan Sivasspor, 4 hafta kala en avantajlı takım konumunda. 4. sıradaki Galatasaray'ın 52, hemen arkasından gelen Beşiktaş'ın ise 50 puanı bulunuyor. 49 puanlı Fenerbahçe de bir diğer aday.

4 takımın kalan maçları:

SİVASSPOR

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor

GALATASARAY

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

FENERBAHÇE

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor