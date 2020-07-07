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Üçüncülük yarışında son durum
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 08:51
Süper Lig'de 30. hafta maçları dün oynanan Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından tamamlandı.
UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa'dan men etmesi nedeniyle, ligi 3. sırada tamamlayacak olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması üçüncülüğün önemini daha da artırdı.
Başakşehir ile Trabzonspor şampiyonluk için yarışırken, alttaki 4 takımın hedefi ise Devler Ligi biletini almak.
54 puanı bulunan Sivasspor, 4 hafta kala en avantajlı takım konumunda. 4. sıradaki Galatasaray'ın 52, hemen arkasından gelen Beşiktaş'ın ise 50 puanı bulunuyor. 49 puanlı Fenerbahçe de bir diğer aday.
4 takımın kalan maçları:
SİVASSPOR
Sivasspor-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Sivasspor
GALATASARAY
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş
FENERBAHÇE
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor