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    Üçüncülük yarışında son durum

    Üçüncülük yarışında son durum

    Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması, ligi üçüncü sırada bitirmenin önemini daha da artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 08:51
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    Üçüncülük yarışında son durum #1

    Süper Lig'de 30. hafta maçları dün oynanan Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından tamamlandı.

    UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa'dan men etmesi nedeniyle, ligi 3. sırada tamamlayacak olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması üçüncülüğün önemini daha da artırdı.

    Başakşehir ile Trabzonspor şampiyonluk için yarışırken, alttaki 4 takımın hedefi ise Devler Ligi biletini almak.

    54 puanı bulunan Sivasspor, 4 hafta kala en avantajlı takım konumunda. 4. sıradaki Galatasaray'ın 52, hemen arkasından gelen Beşiktaş'ın ise 50 puanı bulunuyor. 49 puanlı Fenerbahçe de bir diğer aday.

    4 takımın kalan maçları:

    SİVASSPOR

    Sivasspor-Yeni Malatyaspor
    Fenerbahçe-Sivasspor 
    Sivasspor-Gençlerbirliği
    Göztepe-Sivasspor

    GALATASARAY

    Alanyaspor-Galatasaray
    Ankaragücü-Galatasaray
    Galatasaray-Göztepe
    Antalyaspor-Galatasaray

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş-Kasımpaşa
    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
    Beşiktaş-Fenerbahçe
    Gençlerbirliği-Beşiktaş

    FENERBAHÇE

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe
    Fenerbahçe-Sivasspor
    Beşiktaş-Fenerbahçe
    Fenerbahçe-Ç.Rizespor

    Üçüncülük yarışında son durum #2

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