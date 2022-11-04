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    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

    UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi için geri sayım başladı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye devam eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar..
    • 04.11.2022 - 11:48
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    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması dün oynanan maçlar ile sonuçlandı. Gruplardan çıkmayı başaran takımlar ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek takımlar belli oldu.

    Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'inde temsil eden Fenerbahçe grubunu lider tamalayarak yoluna devam ederken diğer temsilcimiz Trabzonspor grubunu 3. tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

    Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbon takımlarından biriyle eşleşecek.

    Grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Furbolseverler UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe nin muhtemel rakipleri kim? #1

    Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.


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