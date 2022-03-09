UEFA Avrupa Ligi'nde nefes kesen son 16 turu karşılaşmalarının ne zaman oynanacağına dair detaylar gündeme getirildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları ne zaman oynanacak?

Devler ligi olan Şampiyonlar Ligi'nden sonra en önemli karşılaşmaların yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi heyecanın doruğa çıkacağı karşılaşmalarda takımlar, tur biletini almak için mücadele edecek.

Bu kulvarda mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak.

Fatih Terim'le UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar elde eden Galatasaray, Terim olmadan ilk maçına çıkacak.

Barcelona'yı yenmek isteyen temsilcimiz, kaptanı Arda Turan'dan yoksun olarak İspanya'ya gitti.

Bu gelişmelerin üzerine, "UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları ne zaman oynanacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU

Barcelona ile eşlenen Galatasaray, 10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda karşılaşacak. Bu nefes kesen maç, Exxen'de yayınlanacak.

Bu turda ise Rusya - Ukrayna savaşından dolayı; Spartak Moskova ile eşleşen Leipzig, maç yapmadan üst tura kalacak.

UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlara katılımını askıya alma kararından dolayı Spartak Moskova turnuvadan elenmişti.

9 Mart Çarşamba:

20.45 Porto - Lyon

20.45 Real Betis - Eintracht Frankfurt

10 Mart Perşembe: