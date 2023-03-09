UEFA Konferans Ligi'nde Türk gecesi UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, çeyrek final için sahaya çıkacak.

UEFA Konferans Ligi'nde iki takımla yolumuza devam ediyoruz. Son 16 turunda temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor çeyrek final için yola çıktı.

Gent - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Gent kentindeki Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak. Gent - Başakşehir maçını Exxen canlı yayınlayacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, Belçika deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Eksikler

Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Gent: Nardi, Piatkowski, Ngadjui, Torunarigha, Fortuna, Hong, De Sart, Samoise, Fofana, Hugo, Orban

Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka

Fiorentina - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak.

Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve müsabakada Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji düdük çalacak. Fiorentina - Sivasspor maçı TV 8.5'ta canlı yayınlanacak.

Eksikler

Fiorentina'da en önemli eksik Aleksa Terzic olarak görünüyor.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare, kafilede yer almadı.

Muhtemel 11'ler

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Martinez, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Mandragora, Ikone, Gonzalez, Jovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Cofie, Hakan, Ulvestad, Leke James, Gradel, Caicedo