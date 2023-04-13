UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ve Milan avantajı kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk ayağı iki maçla tamamlandı. Real Madrid, Chelsea'yi 2-0, Milan ise Napoli'yi 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajı elde etti.

AA İspanya devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk ayağında İngiltere'nin Chelsea takımını ağırladı. Karim Benzema, 22. dakikada meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devreye de atak başlayan Real Madrid'de Federico Valvarde'nin uzun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrygo'yu ceza sahasına girmeden hemen önce faulle durduran Chelsea savunmacısı Ben Chilwell, 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Oyuna 71. dakikada Rodrygo'nun yerine giren Marco Asensio, 74. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Milan tek golle kazandı İtalyan takımlarını karşı karşıya getiren diğer karşılaşmada ise Milan, Napoli'yi konuk etti. Ev sahibi ekip kontrataktan geliştirdiği pozisyonda 40. dakikada Ismael Bennacer'in fileleri sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup etti. Napoli'de Zambo Anguissa, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu karşılaşmaların rövanşları 18 Nisan Salı günü oynanacak.