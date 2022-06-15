UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe'nin rakiplerini merak edenler, "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı.

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekimi herkes tarafından yakından takip edilecek.

Fenerbahçe'nin rakipleri arasında ise Danimarka takımı Midtjylland veya Ukrayna takımı Dinamo Kiev yer alıyor.

Bu takımlardan hangisi ile eşleşeceğini merak edenler, "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ ile saat 13.00’te başlayacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Danimarka takımı Midtjylland veya Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile eşleşecek.

Turnuvanın bu ayağındaki ilk maçlar 19-20 Temmuz tarihlerinde oynanırken, rövanş maçları 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Takımlar bazında Avrupa’nın en prestijli turnuvalarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme kura çekimi, UEFA’nın resmi sitesinden https://www.uefa.com/ adresinden şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

3. Ön Eleme Turu kura çekimi 18 Temmuz’da gerçekleşirken, ilk maçlar 2-3 Ağustos, rövanş maçları ise 9 Ağustos’ta oynanacak.