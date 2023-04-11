UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları salı ve çarşamba günü yapılacak.
Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.
Yarı finalistler 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Maç programı
Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
11 Nisan Salı:
Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)
12 Nisan Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)