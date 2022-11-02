UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının son haftasında Liverpool, Barcelona, Porto, Bayern Münih, Tottenham ve Ajax galibiyet elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son hafta maçları çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Liverpool rakibini 2 golle geçti

Napoli ve Liverpool'un karşı karşıya geldiği maçta, golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarının da büyük bir bölümü golsüz geçilirken 85. dakikada Liverpool üstünlük golünü buldu.

Kullanılan köşe vuruşunda Darwin Nunez'in şutunu tamamlayan Mohamed Salah, takımını öne geçirdi. Maçın 90+7. dakikasında ise Darwin Nunez, skoru belirleyen golü kaydetti.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Liverpool, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Öte yandan Napoli'nin Leo Ostigard'la bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mohamed Salah Gerrard'ın rekorunu egale etti

Karşılaşmada Liverpool'un ilk golünü kaydeden Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Avrupa kupalarındaki 41. golünü kaydetti ve Steven Gerrard'ın rekorunu egale etti.

Rakibine 2-0 kaybeden Napoli ise bu sonuçla bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu.

Tottenham geriye düştüğü maçta kazanmasını bildi

Fransa'da Olimpik Marsilya ile Tottenham kozlarını paylaştı. Marsilya, ilk yarıyı 45+2. dakikada Chancel Mbemba'nın golüyle 1-0 önde kapattı. Aynı sırada Sporting Lizbon ise Eintracht Frankfurt karşısında Arthur Gomes'in 39. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Atletico Madrid veda etti

B Grubu'ndaki son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto, konuk ettiği İspanya'nın Atletico Madrid takımını 2-1 yenerek grubu 12 puanla lider tamamladı.

B Grubu'nda, Belçika takımı Club Brugge ise deplasmanda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak grubu 11 puanla ikinci sırada bitirdi. Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Porto ve Club Brugge, son 16 turuna yükseldi.





Madrid tarihinde bir ilk

Bayer Leverkusen ise grubu 5 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Atletico Madrid ise 5 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya erken veda etti.

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez grup aşamasını sonuncu bitirdi.

Mohammed Kudus şov yaptı

A Grubu'nda mücadele eden Ajax, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'ı 2-1 mağlup ederek grubu 3. bitirmeyi garantiledi.

Karşılaşmada Ajax'ın ikinci golünü atan 22 yaşındaki Mohammed Kudus, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 6 maçta 6 gole direkt katkı sağladı. Ganalı oyuncu, Devler Ligi'nde 4 gol, 2 asistle dikkat çeken isim oldu.



