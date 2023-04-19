UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler Real Madrid ve Milan oldu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea'yi saf dışı bırakan Real Madrid ile Napoli engelini aşan Milan yarı final biletini kaptı.

AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk iki takım belli oldu.

İngiliz ekibi Chelsea'ye karşı ilk maçı 2-0 galip tamamlayan İspanya devi Real Madrid, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında da Rodrygo'nun 58 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle yine 2-0 kazanıp yarı finale kaldı.

Milan, 16 yıl sonra yarı finale yükseldi

İki İtalyan takımın eşleşmesinde ise ilk maçı 1-0 kazanan Milan, Napoli karşısındaki rövanş maçında 1-1 berabere kalarak 16 yıl aranın ardından adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Olivier Giroud, Milan'ın golünü 43. dakikada kaydederken Napoli ise uzatma dakikalarında Victor Osimhen ile eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

22. dakikada Milan'da Giroud, 82. dakikada ise Napoli de Khvicha Kvaratskhelia penaltı atışlarından yararlanamadı.