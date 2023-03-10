UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının ardından ülke puanında durum değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe, ilk yarısında birçok net gol kaçırdığı mücadelede Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.

Avrupa'da 10 maç aranın ardından yenilgiyi hatırlayan sarı-lacivertlilerin, tarihi yenilmezlik serisi de sona erdi.

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Avrupa Konferans Ligi'ndeki Türk takımlarından Başakşehir ise deplasmanda Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kalarak üst tur için avantajlı bir skor elde etti.

Sivasspor ise konuk olduğu İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 69. dakikada Antonin Barak'ın golüyle 1-0 mağlup oldu.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının ardından ülke puanında durum değişti.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: