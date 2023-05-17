UEFA, yarı final maçı oynanmadan Real Madrid'i finalist yaptı İstanbul'daki final için paylaşım yapan UEFA, maç oynanmadan Inter'in rakibini Real Madrid olarak gösterdi.

İlk maçı 1-1 eşitlikle sona eren yarı finalin ikinci ayağında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanacak final öncesinde UEFA büyük bir hataya imza attı.

Final için sosyal medya hesabından paylaşım yapan UEFA, bu maç öncesi Real Madrid'i Inter'in rakibi olarak gösterdi.

"Finalistler belli oldu ve sahne hazır"

UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid ve Inter logoları ile birlikte, şu ifadeler kullanıldı:

"Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın"

UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.