UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile Rangers arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 30 Eylül Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

MAÇ SAATİ VE YARDIMCILARI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Stadı'nda saat 19.45'de başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.



Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek yapacak.



