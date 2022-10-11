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    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev.. Hangi maçta görev alacak?

    Ali Palabıyık UEFA Avrupa Ligi A Grubunda oynanacak olan PSV-Zurich karşılaşmasında düdük çalacak. Peki PSV-Zurich maçı nerede, ne zaman ve hangi kanalda? işte detaylar..
    • 11.10.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:57
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    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev.. Hangi maçta görev alacak?

    2015 yılından beri FIFA kokartını göğsünde taşıyan Ali Palabıyık daha önce de önemli karşılaşmalarda görev almıştı. Peki PSV-Zurich karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA dan Ali Palabıyık a görev.. Hangi maçta görev alacak? #1

    UEFA Avrupa Ligi A grubunda 4 puanla 2.sırada yer alan PSV evinde Zurich'i konuk edecek. PSV kendi evinde Zurich'i mağlup ederek puanını 7'ye çıkarmak isterken Zurich'in ise henüz galibiyeti bulunmuyor. Ekranları başında olan herkesin ilgisini çeken maçta görev Ali Palabıyık'a verildi. Peki maç nerede, ne zaman ve saat kaçta?

    PSV - Zurich maçı ne zaman oynanacak?

    PSV-Zurich maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.Mücadele Exxen platformlarından naklen yayınlanacak.


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