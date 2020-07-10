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    Uğur Demirok, Bülent Korkmaz'ın yakasından tuttu

    Uğur Demirok, Bülent Korkmaz'ın yakasından tuttu

    Konyaspor'un Gaziantep'e 3-1 yenildiği maçın son bölümünda saha bir anda karıştı. Uğur Demirok'un, kendisini sakinleştirmek isteyen Bülent Korkmaz'ın yakasına yapışması ise herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 10:08
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    Uğur Demirok, Bülent Korkmaz'ın yakasından tuttu

    Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geldi.

    Maçın son bölümünde stat hoparlöründen çalınan müzik Konyasporlu Uğur Demirok'u çıldırttı.

    Gaziantepli futbolcularla tartışan Uğur'u teknik direktör Bülent Korkmaz sakinleştirmeye çalışırken, Demirok'un hocasının yakasına yapıştığı görüldü.

    Uğur Demirok, Bülent Korkmaz'ın yakasından tuttu #1

    "ÖZÜR DİLERİM"

    Maçın ardından yaşananlar için özür dileyen Uğur, "Hocam arbedede beni kenara çekti ve hiçbirşeyin bitmediğini 3 maçın daha olduğunu söyledi. Bende adrenalinle düşmeyeceğimizi söyledim. Yaptığım doğru değildi ve özür diledim. 3 Maçta 2 galibiyet almayı planlıyoruz kiminle oynayacağımızın bir önemi yok, yapmamız gerekeni biliyorum." dedi.

    Uğur Demirok, Bülent Korkmaz'ın yakasından tuttu #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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