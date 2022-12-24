Uğurcan Çakır: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Çakır, "Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk, araya kadar çok iyi oynayarak geldiler." dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, 2-0 kazanılan Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

"Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk"

Uğurcan, "Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk, araya kadar çok iyi oynayarak geldiler. Ara bize iyi geldi. Bugün iyi bir maç oldu, seyirciler zevk almıştır.

Karşımızda kaliteli bir takım, lig lideri vardı. Artıları fazla, eksileri azdı. Ama biz eksileri üzerine çalıştık Fenerbahçe'nin. Kazandık. Fenerbahçe'yi de kutluyorum ve başarılar diliyorum. Mutluyuz, Karagümrük maçına hazırlanacağız." dedi.

"Bu sezona sallantılı başladık"

Milli file bekçisi, sözlerini, "Bu sezona sallantılı başladık. Ara gerçekten iyi geldi. Sakatlarımız döndü. Ligin kalanında en iyi oyunumuzu oynayıp, galip gelmeye çalışacağız. Sonunda ne olacağını göreceğiz." ifadeleriyle tamamladı.